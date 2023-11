WAZ-Leserfotos Hattingen: Lichtblicke im trüben November

WAZ-Leserin Barbara Dicks hat diese und weitere Aufnahmen am Wochenende in Hattingen gemacht.

Hattingen. Es gibt auch Lichtblick in diesem trüben Herbst: WAZ-Leserin Barbara Dicks hat sie in Hattingen gefunden. Schauen Sie sich die Fotos doch mal an!

Dieser trübe November hat auch seine schönen Momente: Hier beispielsweise den Sonnenuntergang in einer Regenlücke, den WAZ-Leserin Barbara Dicks auf ihrer Hausrunde rund um Drenhausen Felder im Bild festgehalten hat. „Wenn der Himmel im Sonnenuntergang brennt, sich lange Schatten bilden und die Abendstimmung einen sinnlich abholt und besonders wird“, schreibt sie dazu.

>>> Lesen Sie auch:

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Das Foto unserer Leserein Barbara Dicks in voller Pracht. Foto: Barbara Dicks

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonderes Foto in Hattingen aufgenommen. Etwas Schönes oder Ärgerliches? Etwas Bemerkenswertes, etwas Berichtenswertes?

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Impression auf Drenhausen. Foto: Barbara Dicks

Dann schicken­ Sie Ihre Aufnahmen bitte in guter Auflösung und im gängigen JPG-Format per E-Mail an die WAZ-Redaktion: redaktion.hattingen@waz.de

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Impression auf Drenhausen. Foto: Barbara Dicks

Impression auf Drenhausen. Foto: Barbara Dicks

Impression auf Drenhausen. Foto: Barbara Dicks

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen