WAZ-Leserfotos Hattingen: Farbenspiel über der Henrichshütte

Hattingen. WAZ-Leserin Angela Tillmanns hat ein famoses Farbenspiel über der Hütte in Hattingen in mehreren Bildern festgehalten. Hier gibt’s ihre Fotos.

„So verregnet unser Sommer in diesen Tagen auch ist … Ein wolkenloser blauer Himmel bringt nicht solche Wetterbilder zustande“, schreibt WAZ-Leserin Angela Tillmanns zu ihrer Aufnahme vom Hochofen des LWL-Museums Henrichshütte an die Redaktion. „Wobei ich mich über Sommer mit blauem Himmel mal wieder sehr freuen würde!“

Impression von WAZ-Leserin Angela Tillmanns. Foto: AT

Und genau dieser Wunsch wird ihr in den nächsten Tagen erfüllt. Am Himmel soll sich nach der Vorhersage der Meteorologen die Sonne wieder öfter zeigen, auch die Temperaturen steigen wieder an. Am Wochenende kann aber auch mal ein Schauer oder sogar ein kurzes Gewitter dabei sein. Und auch in der kommenden Woche soll es in Hattingen weiter angenehm mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius sein.

