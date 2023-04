WAZ-Leserfoto in Hattingen: Bienen sind zurück im Garten

Hattingen. Der Frühling ist im Anflug – und eine WAZ-Leserin aus Hattingen hat diese Aufnahme in ihrem Garten gemacht. Deshalb freut sie sich besonders.

„Endlich fliegen die Bienen wieder, worüber ich mich als Imkerin besonders freue“, schreibt WAZ-Leserin Ulrike Harnickell und schickt diese Aufnahme aus ihrem Garten an der Bismarckstraße in die Redaktion.

Auch WAZ-Leserin Hilfe Hofacker aus Hattingen hat ein schönes Frühlingsfoto gemacht. „Für die Menschen eine schöne Wiese, für Insekten ein reich gedeckter Tisch“, schreibt sie dazu. Foto: Hilde Hofacker

