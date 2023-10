WAZ-Leserfoto Hattingen: Knallroter Himmel über der Skyline

Hattingen. Wunderschöne Fotos von der Morgenstunde über Hattingen hat WAZ-Leserin Angela Tillmanns an die Redaktion geschickt – hier sind sie zu sehen.

„Ein knallroter, beeindruckender Himmel über Hattingens Skyline“, schreibt WAZ-Leserin Angela Tillmanns zu ihrem Foto. Und ja, der Herbst ist in der Stadt angekommen und hält wieder einige Naturschauspiele wie dieses bereit – manch einer hat schon vermutet, dass das Christkind bereits angefangen hat zu backen.

Hattingen in der Morgenstunde: Aufgenommen von WAZ-Leserin Angela Tillmanns. Foto: AT

Am Freitag soll es regnen, erst danach gibt es wieder die Aussicht auf ähnlich schöne Bilder.

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonderes Foto in Hattingen aufgenommen. Etwas Schönes oder Ärgerliches? Etwas Besonderes und Berichtenswertes? Dann schicken­ Sie Ihre Aufnahmen bitte in guter Auflösung und im gängigen JPG-Format per E-Mail an die WAZ-Redaktion: redaktion.hattingen@waz.de

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Hattingen in der Morgenstunde: Zweie Ansicht von WAZ-Leserin Angela Tillmanns. Foto: AT

