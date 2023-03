WAZ-Leserfoto: Hattingen hat den 29. Februar 2023

Hattingen. Aus der Reihe „Kuriositäten in unserer Stadt“: WAZ-Leser Ulrich Schumacher hat diese Foto in Hattingen gemacht und fragt: Wann ist der 29.2.2023?

„Wann ist der 29.2.2023“, fragt WAZ-Leser Ulrich Schumacher in seiner E-Mail an die WAZ-Redaktion und schickt dieses Foto.

„Beim heutigen Spaziergang habe ich folgendes Schild für die Arbeiten in der Straße Im Heggerfeld entdeckt“, so Schumacher. Humorvoll fügt er an: „Die Arbeiten sind bestimmt am 31.2.2023 abgeschlossen!“

Hintergrund: Den 29. Februar gibt es nur alle vier Jahre – als Eselsbrücke kann dienen, dass es immer in Jahren mit Olympischen Sommerspielen der Fall ist – das nächste Mal dann 2024.

