WAZ-Leserfoto: Der Sommer-Himmel über Hattingen im Juli 2023

Wilfried Isenberg, Leser der WAZ Hattingen, hat diese Aufnahmen in Blankenstein gemacht.

Hattingen. Sommer 2023 in Hattingen: Der Himmel über Blankenstein verändert sich binnen Minuten frappierend. Festgehalten von WAZ-Leser Wilfried Isenberg.

Hattingen im Sommer 2023: „Ein Bildvergleich von nur weniger Minuten am Samstag, 29. Juli, gegen 20 Uhr“, schreibt WAZ-Leser Wilfried Isenberg zu seinen Bildern, die er in Blankenstein aufgenommen hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Fotos von WAZ-Leser Wilfried Isenberg. Foto: WI

„Im stetigen Wechsel zogen die unterschiedlichsten Wolkenformationen über Hattingen, mal kurze heftige Regenschauer, dann wieder sonnige Abschnitte… Der ,Hochsommer’ macht eine kurze Pause.

>>> Lesen Sie auch:

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonderes Foto in Hattingen aufgenommen. Etwas Schönes oder Ärgerliches? Etwas Besonderes, das unbedingt gezeigt werden sollte?

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Schicken­ Sie es bitte in guter Auflösung und im gängigen JPG-Format per E-Mail an die WAZ-Redaktion: redaktion.hattingen@waz.de

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen