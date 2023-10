WAZ Hattingen verschenkt Freikarten für Wallis „Best of“

„Am Besten Walli“ heißt es am Mittwoch (18.10.) im Henrichs – und die WAZ Hattingen verschenkt am heutigen Samstag (14.10.) Freikarten dafür.

Hattingen. Das wird lustig: „Walli“ Ehlert präsentiert im Henrichs ihr „Best of“-Programm aus 23 Jahren – und die WAZ Hattingen verschenkt zehn Freikarten.

„Am Besten Walli“ ist das Motto des Comedy-Abends mit Esther Münch alias Waltraut Ehlert: Am Mittwoch, 18. Oktober, präsentiert die beliebteste Reinigungsfachkraft des Ruhrgebiets ihr „Best of“-Programm in der Gastronomie Henrichs – und die WAZ verschenkt 5 x 2 Freikarten für diesen Abend.

Was Sie dafür tun müssen? Rufen Sie im Verlauf des Samstags (14. Oktober) unter der Gewinnspiel-Rufnummer 01378 78 76 61 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höherer Mobilfunktarif) an und nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Rufnummer, unter der wir Sie im Erfolgsfall benachrichtigen können. Die Gewinner werden von uns Anfang der Woche angerufen und stehen am Mittwochabend im Henrichs auf der Gästeliste.

Walli ist der Meinung, dass es nach 23 Bühnenjahren mit 14 Soloprogrammen und acht Varietéshows an der Zeit ist, die vielen „Leckerbissen“ geballt zu präsentieren – und das macht sie nun.

Die Comedy-Show „Am Besten Walli“ beginnt am Mittwoch, 18. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Henrichs-Restaurant des LWL-Museums Henrichshütte (Werksstraße 31-33). Karten kosten 22 Euro im Vorverkauf sowie 25 Euro an der Abendkasse.

