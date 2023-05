Wasser marsch fürs Trinken am Treidelbrunnen in Hattingen

Lars Hellmann, Geschäftsführer der Stadtwerke und Rainer Sommer, 1. stellv. Bürgermeister, links, entnehmen am Mittwoch, dem 17. Mai 2023 erstmalig Wasser aus der Trinkwassersäule am Obermarkt neben dem Treidelbrunnen in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services