Finanzen Was tun, wenn der Geldautomat in Hattingen defekt ist?

Hattingen. Wochenlang ist der Geldautomat der Postbank in Hattingen außer Betrieb gewesen. Auch beim SB-Automaten der Sparkasse gab es kurzzeitig kein Geld.

Was tun, wenn nach langen Wochenenden oder großen Feiern die Geldautomaten in der City leer sind? Ganz ohne Bargeld geht es meistens nicht. Mittlerweile bieten viele Lebensmittelgeschäfte die Möglichkeiten an, beim Einkauf auch Bargeld abzuheben. Aber wenn die Geschäfte zu sind, bleibt nur der Weg zum Automaten.

Am einem Montagvormittag im Juni war der Automat der Sparkasse an der Langenberger Straße ebenso außer Betrieb wie der Automat der Postbank an der Großen Weilstraße. Ursache bei der Sparkasse: „Der Automat war leer“, so Pressesprecher Torsten Grabinski.

Eine recht seltene Situation, die wohl durch viele Abhebevorgänge während des Altstadtfestes begründet ist. Die Sparkasse in Hattingen bietet mit neun Standorten für Geldautomaten in der Innenstadt und den Stadtteilen Hattingens einige Ausweichalternativen, falls ein Automat mal defekt sein sollte. „Wo der nächste Geldautomat steht, können unsere Kunden in unser Sparkassen-App einsehen“, erklärt Torsten Grabinski.

Torsten Grabinski, hier beim Ehrenamtsforum von WAZ und Sparkasse, ist Pressesprecher der Sparkasse Hattingen Foto: Archiv Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Alternativen werden bei der Sparkasse dem Kunden mitgeteilt

„Ansonsten können Kunden auch zu Geschäftszeiten unsere Mitarbeiter telefonisch kontaktieren.“ Ein Ausfall der Bankautomaten sei allerdings recht selten, denn „unsere Geräte werden regelmäßig gewartet und geprüft“.

Sollte dennoch ein Defekt vorliegen, kann er in vielen Fällen innerhalb eines Werktages behoben werden, so der Pressesprecher. Geld gibt es an zwei Standorten, beispielsweise der Langenberger Straße rund um die Uhr, „sonst haben wir die Zugangszeiten aus Sicherheitsgründen von 5 bis 23 Uhr eingeschränkt.“

Wer Kunde bei der Postbank ist, schaute an der Großen Weilstraße einige Wochen auf den Hinweis „außer Betrieb“. Wer also Bargeld benötigte, muss zur Postbankfiliale an der Moltkestraße ausweichen oder aber die Gebühren von Fremdbanken in Kauf nehmen. Ein technischer Defekt sei die Ursache für den Ausfall gewesen, er nun aber behoben wurde, so Pressesprecher Oliver Rittmaier.

Dem Cashgroup-Verband, einem Zusammenschluss mehrerer Banken, damit Kunden ein flächendeckendes Netz an Automaten zu Verfügung steht, gehört neben der Postbank beispielsweise auch die Commerzbank an, die an der oberen Heggerstraße ihre Filiale samt Automaten im Herbst vergangen Jahres schloss, oder aber auch die Deutsche Bank, die ebenfalls schon vor einigen Jahren ihre Türen schloss.

Automat der Postbank hatte technischen Defekt

Die Volksbank hat seit einigen Jahren den Zutritt des SB-Bereichs eingeschränkt. Von 23 bis 6 Uhr morgens kann hier kein Geld abgehoben werden. Automaten finden sich an der Großen Weilstraße und in Welper an der Thingstraße. Weitere SB-Automaten wurden im Zuge der Möglichkeiten, Bargeld beim Einkaufen abzuheben, beispielsweise bei Rewe, abgebaut.

