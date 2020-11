Warum die US-Wahl eine Familie in Sprockhövel berührt

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird Andreas Welzel aus Sprockhövel-Haßlinghausen vor dem Fernseher verbringen, denn wie die US-Präsidentschaftswahl ausgeht, interessiert ihn. Einerseits, weil er ein politisch interessierter Mensch ist. Aber auch, weil seine Familie eine ganz besondere Verbindung nach Amerika hat: Anfang des Jahres waren die Welzels – das sind Mutter Nicole (47), Vater Andreas (53) und ihre beiden Söhne (15 und 18) – Gastfamilie für die sechzehnjährige Paige Womelsdorff aus Colorado, die ein Austauschjahr in Deutschland verbringen wollte.

Erst Thüringen, dann Haßlinghausen

Dass sich die Wege von Paige und den Welzels kreuzten, war für die junge Amerikanerin ein klassischer Fall von Glück im Unglück. Denn zunächst war sie bei einer Familie in Thüringen untergebracht, in der sie sich überhaupt nicht wohlfühlte.

Zum einen weil diese Familie politisch eher rechts gestanden habe, wie Gastvater Andreas Welzel erläutert. Für die Paige ein Problem, die sich einer anderen politischen Richtung zugehörig fühlt: „Sie geht auch immer auf Demos“, weiß Gastmutter Nicole Welzel. So habe die Sechzehnjährige an einem Women’s March gegen Trump teilgenommen und zuletzt auch mit der „Black Lives Matter“-Bewegung demonstriert.

Abgesehen davon habe sich die erste Gastfamilie aber auch wenig um ihren Gast aus Übersee gekümmert. Gleichaltriger Anschluss habe in der Familie gefehlt, gemeinsame Aktivitäten habe es wenig bis gar nicht gegeben: „Sie saß die meiste Zeit in ihrem Zimmer“, beschreibt Nicole Welzel. Auch in den Mallorca-Urlaub der Familie habe die Austauschschülerin nicht mitgedurft, wurde stattdessen für zwei Wochen bei einer anderen Familie untergebracht. Für die Welzels ein No-Go: „Das entspricht nicht unserer Vorstellung von Gastfreundschaft“, meint Andreas Welzel. „Und es ist ja auch nicht Sinn der Sache.“

„Das ist hier ein anderes Deutschland“

Bei den Welzels war Anfang des Jahres überraschend ein Zimmer freigeworden. Zunächst hatte eine italienische Austauschschülerin bei ihnen gelebt, die dann aber aus familiären Gründen wieder abreisen musste. Über die Austausch-Agentur ist dann der Kontakt zu Paige entstanden, die ihre Gastfamilie in Thüringen dringend verlassen wollte. Innerhalb weniger Tage kam die junge Amerikanerin dann nach Haßlinghausen.

„Sie hat wortwörtlich gesagt: Das ist hier ein anderes Deutschland“, erinnert sich Andreas Welzel. In Sprockhövel habe sie sich wohl gefühlt, gemeinsam mit dem jüngeren Sohn der Familie die 10. Klasse der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule besucht. Auch einen gemeinsamem Urlaub nach Italien – zu Besuch bei der vorherigen Austauschschülerin – verbrachten Paige und die Welzels miteinander. „Sie war nur fünf Wochen hier“, sagt Gastmutter Nicole, aber es sei eine intensive Zeit mit vielen Erlebnissen gewesen. Bis Corona kam.

Kontakt hält bis heute an

„Dann ging es ja los, dass Trump die Grenzen dichtmachen wollte“, erinnert sich die 47-Jährige. Zuerst habe Paige eine Email bekommen, dass sie nach Hause reisen könnte, wenn sie wollte. „Sie wollte unbedingt hierbleiben, die Eltern wollten, dass sie hier bleibt – und wir auch“, erklärt Gastvater Andreas. Nur einen Tag später sei dann eine weitere Nachricht gekommen: Paige müsse zurück, andernfalls würde sie Krankenversicherung und Aufenthaltserlaubnis verlieren und später Probleme bei der Einreise in die USA bekommen. „Das war eine Drohung“, sagt Andreas Welzel.

Und so hat die Familie ihren amerikanischen Gast ziehen lassen. Der Kontakt besteht allerdings bis heute. Während die Söhne der Welzels über die sozialen Medien mit Paige vernetzt seien, hätten die Eltern hauptsächlich mit Paiges Mutter Kontakt, erzählt der ehemalige Gastvater. „Paiges Mutter hat uns auch eingeladen, in den Sommerferien wären wir da gewesen“, erläutert Nicole Welzel. Doch auch das hat Corona verhindert.

Parlamentarisches Patenschafts-Programm

Der Austausch wurde über das Parlamentarische Patenschafts-Programm organisiert. Es handelt sich um ein Stipendienprogramm von Bundestag und US-Congress. Dabei übernehmen Bundestagsabgeordnete die Patenschaft für die Austauschschüler in ihren Wahlkreisen.

In Paiges erster Gastfamilie war ihr zuständiger Pate ein Abgeordneter der AFD. Ihn persönlich zu treffen hatte die junge Amerikanerin verweigert, erzählt Gastvater Andreas Welzel. Zu einem Treffen mit Ralf Kapschak (SPD), der in Sprockhövel ihr Pate war, sei es wegen Corona nicht mehr gekommen.