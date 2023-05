Die Polizei bestätigt, dass sich eine Familie gemeldet hat, deren Kind in Hattingen von einem Fremden offenbar aus dem Auto heraus angesprochen wurde.

Polizei Warnung: Mann spricht Kinder in Hattingen an

Hattingen. Kinder in Hattingen spricht derzeit offenbar ein Mann an. Die Polizei ist informiert. Sie gibt Tipps, wie Kinder sich verhalten sollen.

Ein Mann spricht offenbar aus einem Wagen heraus Kinder in Hattingen an. Inzwischen hat eine Familie sich auch bei der Polizei gemeldet. Die gibt Tipps, wie sich Betroffene am besten verhalten.

„Wir wissen davon“, sagt Polizeisprecher Christoph Neuhaus auf WAZ-Nachfrage. Die Beamten haben den Fall, der inzwischen auch in den sozialen Medien kursiert, im Blick. Die Familie sagt, dass Kind sei zuvor schon mal angesprochen worden. Kinder, denen das passiert, „sollen sich vom Auto entfernen und ihren Eltern von dem Vorfall erzählen“, erklärt Neuhaus. Dann sollte die Polizei informiert werden.

Unbekannter spricht in Hattingen Kinder auf dem Heimweg an

Die Polizei Nordrhein-Westfalen hat auch eine zweiseitige Handlungshilfe für Eltern veröffentlicht, die im Internet auf www.bonn.polizei.nrw zu finden ist.

Eltern sollten Ruhe bewahren, wenn ihr Kind sie über einen solchen Vorfall informiert und das Kind loben, dass es sich direkt offenbart hat. Kinder sollen auf jeden Fall Distanz zu den Fahrzeugen halten, aus denen sie angesprochen werden, nicht an die Wagen herantreten. Aufforderungen und Zurufe sollen sie ignorieren und weitergehen. Gut ist es, wenn Kinder mindestens zu zweit zum Spielplatz oder der Schule gehen.

