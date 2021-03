Bevölkerungsschutz Warntag: Sirenen heulen am Donnerstag auch in Hattingen auf

Hattingen. Es ist wieder Warntag: Am Donnerstag sollen den Bürgern in Hattingen die Heultöne der Sirenen näher gebracht werden. Was sie genau bedeuten.

Nächster Warntag: Am Donnerstag (11.3.) heulen um 11 Uhr in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises die Sirenen. Zeitgleich werden Push-Nachrichten über die Warn-App „Nina“ an Smartphones gesendet. „Viel Lärm um Wichtiges“, findet Rolf-Erich Rehm, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz im Kreis.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Die Ziele des Warntages sind klar“, so Rehm. „Zum einen geht es darum, den Bürgern die lebensrettende Funktion der Sirenen wieder näher zu bringen. Zum anderen wollen wir Technik und Abläufe sowie die Warn-App testen.“

So läuft der Probealarm in Hattingen ab

Der Probealarm ist dreiteilig. Ertönen sollen die Sirenen dabei um 11 Uhr, um 11.05 und um 11.10 Uhr. Teil eins und drei bestehen aus einem einminütigen Dauerton, Teil zwei aus einem Heulton, der eine Minute an- und abschwillt. Der Dauerton bedeutet Entwarnung, der Heulton Warnung, gleichbedeutend mit der Aufforderung schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und sich per Warn-App, Radio, digitaler Kanäle oder Lautsprecherdurchsagen weiter zu informieren.

Auch der EN-Kreis hat eine Warn-App

Als Informationsquelle steht seit dem vergangenen Jahr zudem die App des EN-Kreises zur Verfügung. Sie ist in den bekannten App-Stores zu finden und sendet per Push-Funktion wichtige Meldungen.

Der Warntag findet regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im März und September statt.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel