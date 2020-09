Warnstreik: Viele Busse und Bahnen in Hattingen fahren nicht

Viele Busse und Bahnen in Hattingen fahren an diesem Dienstag nicht.

Hattingen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Bus- und Bahnfahrer für Dienstag, 29. September, ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Die Folgen für Hattingen.

Berufspendler und Schüler, die in Hattingen mit Bus und Bahn unterwegs sind, müssen sich am Dienstag, 29. September, nach einer Alternative umsehen: Infolge des Aufrufs der Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik steht der ÖPNV in der Stadt weitgehend still.

Von der Bogestra, sagt Sandra Bruns, Pressesprecherin von Bogestra und VER, werde am Dienstag „gar nichts fahren“. Für die Busse des VER müssten Kunden derweil sowohl am Dienstag, als auch am Mittwoch, 30. September, mit starken Einschränkungen rechnen. So würden von Betriebsbeginn bis -ende im gesamten Betriebsgebiet der VER keine Busfahrten (inklusive Schülerverkehr) angeboten. Ausnahme: durch Fremdunternehmer durchgeführte Fahrten. Eingeschränkte Fahrtenangebote gibt es etwa für die Linien 141, 330, 331, 332. Die 554, 558 und 559 fahren vollständig.

Auch Kundencenter im Reschop Carré bleibt zu

Aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite entfallen sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Auch das Kunden-Center im Reschop Carré bleibt am Dienstag zu. Weitere Informationen erhalten Kunden unter der Service-Nummer 01806 50 40 30, eine Komplett-Übersicht über die streikbedingten Ausfälle und Sonderfahrpläne der VER unter www.ver-kehr.de

Abellio-Fahrzeuge sind derweil von den Streiks nicht betroffen.

