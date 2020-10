Vorbereitung auf den neuen Stadtrat in Sprockhövel

Sprockhövel. Zum Auftakt der Ratssitzung am 5. November in Sprockhövel wird die Bürgermeisterin vereidigt. Dann werden die Ausschüsse gebildet.

Nach der Kommunalwahl folgt, abgesehen von dem ZGS-Betriebsausschuss, ein Monat ohne Rats- und Ausschusssitzungen, in denen die Ratsfraktionen die Wahlergebnisse verdauen und ihre Schlüsse aus der Wahl für Strategien ziehen. Am 31. Oktober endet die Amtszeit von Bürgermeister Ulli Winkelmann, mit Wirkung 1. November übernimmt Sabine Noll (CDU) die Amtsgeschäfte. Aber der richtige Start erfolgt erst dann in der Woche darauf.

Neuer Stadtrat wird kleiner sein

Am Donnerstag, 5. November, ist um 17.30 Uhr eine Sitzung des Stadtrates, „der nach der Kommunalwahl um zwei auf jetzt 38 Sitze geschrumpft ist", berichtet Anette Bartels von der Stadtverwaltung. Die Ursache hierfür sei die Tatsache, dass im Vergleich zur vorangegangenen Kommunalwahl 2014 weniger Überhangmandate entstanden sind.

Erster Tagesordnungspunkt der Ratssitzung am 5. November wird die offizielle Vereidigung und die Einführung von Sabine Noll ins Bürgermeisteramt sein, obwohl seit der Übergabe dann bereits fünf Tage vergangenen sind. Vorgesehen ist auch die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter. „Das müssen zwei sein, der Rat kann sich jedoch auch auf mehrere verständigen“, sagt Anette Bartels.

Drei Kategorien bei den Ausschüssen

Ein weiteres Thema an diesem erwartungsgemäß langen Donnerstagabend wird nach Auskunft der Stadtverwaltung sein, welche Ausschüsse in der kommenden Ratsperiode eingerichtet werden sollen. „Dabei wird zwischen Pflicht-, bedingten und freiwilligen Ausschüssen unterschieden“, informiert die Mitarbeiterin der Verwaltung. Zu den Pflichtausschüssen zählt demnach etwa der Haupt- und Finanzausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Wahlausschuss und der Wahlprüfungsausschuss. Die wird es also auf jeden Fall geben. Zu den bedingten Ausschüssen zählen etwa Jugendhilfe- und Betriebsausschuss. „Freiwillige sind dann etwa Sozial- oder Umweltausschuss“, ergänzt Anette Bartels. Wer Vorsitzender oder Vorsitzende eines Fachausschusses wird, ist wiederum von der Fraktionsstärke abhängig. Allein den Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses hat der Bürgermeister inne, im Fall Sprockhövel also die künftige Bürgermeisterin.

Parteien brüten über Listen

Die Parteien und Wählergemeinschaften entsenden entsprechend ihres Wahlergebnisses und der Fraktionsstärke Mitglieder in die neuen Ausschüsse. Wer das sein wird, wird wohl in den internen Fraktionssitzungen bis Ende Oktober festgelegt. Auch die Festlegung, wer in die Ausschüsse als sachkundige Bürgerin oder sachkundiger Bürger geschickt wird, ist Sache der einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften.

Lange Ratssitzung erwartet

Die Ratssitzung am 5. November mit den zahlreichen Wahlen und Ernennungen ist öffentlich; ob es darüber hinaus einen nichtöffentlichen Teil der Sitzung geben könnte, konnte die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung jetzt noch nicht sagen, da aktuell noch keine Tagesordnung festgelegt worden ist. Die Länge der Ratssitzung richtet sich unter anderem auch danach, ob bei einzelnen Tagesordnungspunkten möglicherweise geheime Wahlen beantragt werden.

Veranstaltungsort noch nicht geklärt

Laut Rats- und Informationssystem der Stadt Sprockhövel findet die konstituierende Sitzung des Stadtrates am 5. November im Foyer der Grundschule Börgersbruch statt.

Eventuell wird die Sitzung noch wegen des größeren Raumangebotes und des zu erwartenden Zuschauerinteresses in die Glückauf-Halle verlegt.