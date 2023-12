Von ATB zu Lafer: Erfolgreiches Jahr für Hattinger Mietkoch

Auf der Caravan-Messe in Düsseldorf arbeiteten Johann Lafer und Paul Bednarczyk das erste Mal Seite an Seite. Viele Projekte sollen für den Hattinger auch im neuen Jahr folgen.

Hattingen Der Mietkoch Paul Bednarczyk aus Hattingen blickt zufrieden auf 2023 zurück. Weshalb er sich auf das neue Jahr und spannende Projekte freut.

Dankbar blickt Paul Bednarczyk auf sein Jahr zurück. Dass sein 2023 so ereignisreich wird, damit hatte der Hattinger vor einem Jahr noch nicht gerechnet.

Dabei gibt der Erfolg ihm schon lange Recht: Denn seine Idee, als Mietkoch in den heimischen Küchen seiner Kunden geschmackvolle Menüs zu zaubern und zu servieren, wird von vielen Menschen sehr geschätzt.

Paul Bednarczyk freut sich über Kontaktaufnahme von ATB

Ein Zeitungsartikel über ihn in der WAZ Hattingen Ende Mai sollte ihm aber ganz neue Kontakte bescheren. Denn kurz nach Erscheinen des Artikels wird Paul Bednarcyzk auf einmal von ATB - einem deutschen DJ und Musikproduzenten angeschrieben.

„Ich habe erst einmal seine ganze Seite auf den Kopf gestellt, um zu schauen, ob er es wirklich ist“, erinnert sich der Hattinger Koch. „Aber dann habe ich gesehen, dass die Nachricht von einem offiziellen Account kommt“. Die Beiden treffen sich, ATB nimmt Paul Bednarczyk mit auf Events, der Hattinger kocht für den bekannten DJ und sie verstehen sich gut.

Eines Tages gesteht der Musikproduzent dem Kochprofi sogar: „Ich war total aufgeregt, als ich Dir geschrieben habe“. Etwas, dass Paul Bednarczyk zeigt, „das ist eben auch nur ein Mensch.“

Auf Events mit ATB: Der Hattinger Mietkoch freut sich, dass hier eine tolle Bekanntschaft entstanden ist. Foto: Paul Bednarzcyk / WAZ

Doch das sollte nicht die einzige Nachricht eines Promis sein, die Paul Bednarczyk erhalten wird. Denn einige Zeit später meldete sich Johann Lafer bei ihm. Nach dem Kennenlernen steht fest: Der Hattinger Koch wird den Profi auf verschiedene Events begleiten und auch im kommenden Jahr einige spannende Projekte gemeinsam mit ihm umsetzen. Was, darf der Hattinger Mietkoch noch nicht verraten.

Viele Projekte warten im neuen Jahr auf Paul Bednarzcyk

„Wer hätte das gedacht“, sagte der Koch jüngst zu seiner Frau: „Dass ich mal Rechnungen an Johann Lafer schicke.“ Vor der ersten Begegnung, es war auf einer Caravan-Messe, war der 40-Jährige schon sehr aufgeregt. „Aber wir haben super zusammengearbeitet – Johann ist ein super herzlicher und bodenständiger Mensch.“

Seite an Seite mit Johann Lafer: Paul Bednarczyk wird auch im kommenden Jahr spannende Projekte mit dem Promi-Koch haben. Foto: Paul Bednarzcyk / WAZ

Paul Bednarczyk ist stolz. Darauf, dass er mit solch tollen Menschen zusammenarbeiten kann. „Das wäre sicher ein Wunsch von vielen anderen, den ich leben darf.“ Aber er weiß, neben seinem Kochtalent gehört noch einiges mehr dazu. „Die Chemie muss einfach stimmen.“ Sein Erfolg gibt ihm Recht und so ist er stolz auf seine Arbeit und was er in seinem Jahr 2023 alles erreicht hat.

So freut sich der Hattinger auf das kommende Jahr und verrät schon mal so viel: „Es wird spannend“. Dass die Spannung in seinem Leben auch Stress bedeutet, das stört ihn nicht. „Kochen ist mein Hobby und mein Beruf gleichermaßen. Ich habe einfach Freude daran.“ Und die teilt er gerne mit seinen Kunden, seinen Auftraggebern und auch mal im Radio. Denn auch ein örtlicher Sender wurde auf ihn aufmerksam und so wurde der Hattinger Mietkoch sogar Hauptreis im Adventskalender.

Auch wenn Paul Bednarczyk beruflich viel unterwegs, sein Kalender voll ist: „Ich habe noch Ziele“ – die er nicht nur mit Johann Lafer verwirlichen möchte. „und auch wenn einige sagen, das ist doch nur kochen, was du machst – ich bin stolz drauf.“

