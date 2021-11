Hier ein Foto von der zentralen Gedenk-Veranstaltung am BVolkstrauer in Hattingen 2020 (v.li.): Jürgen Scholz (VdK), Bürgermeister Dirk Glaser, der katholische Stadtpfarrer Andreas Lamm sowie der evangelische Pfarrer Frank Schulte.

Kranzniederlegungen Volkstrauertag in Hattingen: Hier wird Kriegstoten gedacht

Hattingen. Gedenkstunden und Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag: Dies sind die Veranstaltungen, die es am Sonntag (14.11.) in Hattingen gibt.

Sonntag ist Volkstrauertag – auch in Hattingen gibt es zum Gedenken an Kriegstote sowie die Opfer von Gewaltherrschaften Gedenkstunden und Kranzniederlegungen. Die zentrale Veranstaltung mit einer Ansprache von Bürgermeister Dirk Glaser findet um 11.30 Uhr am Ehrenmal im Schulenbergwald statt.

Die weiteren Termine:

Blankenstein: Stille Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Elfringhausen: 8.30 Uhr, Stille Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Holthausen: 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal des Kommunalfriedhofs

Ludwigstal: Stille Kranzniederlegung auf dem Russischen Ehrenfriedhof, Zur Maasbeck.

Niederbonsfeld: 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal in der Winzermark.

Niederwenigern: 11.45 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal Niederwenigern (Treffpunkt: 11.30 Uhr, oberer Domplatz).

Oberstüter/Bredenscheid: 9 Uhr, Stille Kranzniederlegung auf dem Berger Friedhof sowie an den Ehrenmalen des Friedhofs Hackstückstraße und Am Ruhr.

Welper: Stille Kranzniederlegung am Ehrenmal des Friedhofs.

Winz-Baak: 11.45 Uhr, Stille Kranzniederlegung am Ehrenmal Denkmalstraße.

