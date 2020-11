Vierter Corona-Toter aus Sprockhövel

Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises meldet den vierten Toten aus Sprockhövel. Ein 83-jähriger Mann ist an oder in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben, mittlerweile sind es 62 Menschen im Kreisgebiet. Der Inzidenzwert ist im EN-Kreis am Freitag auf 136,37 gestiegen, der Wert am Vortag lag bei 124,96.

Sieben weitere Tote innerhalb eines Tages

Innerhalb eines Tages waren es sieben weitere Peronen im Kreisgebiet, die an Corona gestorben sind. Neben dem 83-Jährigen aus Sprockhövel sind es eine 88-jährige Ennepetalerin, ein Mann aus Hattingen und eine Frau aus Schwelm (beide 79 Jahre) sowie zwei Frauen (65 und 71 Jahre) und ein Mann (71) aus Gevelsberg.

Drei Schulen in Sprockhövel betroffen

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 62 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, fünf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, vier beatmet. In nahezu allen Städten des Kreises sind einzelne Schüler positiv auf das Corona-Pandemie getestet worden. Die Folge ist Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen. In Sprockhövel betrifft das die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule, die Mathilde-Anneke-Hauptschule und die Förderschule Hiddinghausen.