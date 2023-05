Vier Verletzte in Sprockhövel bei Unfall auf Kreuzung

Sprockhövel. Vier Personen sind bei einem Unfall in Sprockhövel verletzt worden. Auf einer Kreuzung krachten zwei Autos zusammen.

Vier Menschen sind beim Zusammenstoß von zwei Autos in Sprockhövel verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 31-Jähriger hatte am Freitagabend im Bereich einer Kreuzung beim Linksabbiegen mit seinem Auto den Wagen eines 18-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach krachten die beiden Autos zusammen, und der 18-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte bargen den jungen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Aufprall wurde noch ein drittes Fahrzeug eines 66-Jährigen beschädigt, das an der Kreuzung wartete. Der 66- und der 31-jährige Fahrer sowie eine weitere Person wurden bei dem Unfall leicht verletzt, verzichteten nach Angaben der Feuerwehr aber auf einen Transport ins Krankenhaus. (dpa)

