Hattingen: Viel Verwirrung im Prozess um Arbeitsentgelt

Über 18.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen soll ein Unternehmer aus Hattingen nicht bezahlt haben.

Wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sollte sich ein 48-Jähriger aus Hattingen am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Anfang 2018 und Mitte 2019 als Arbeitgeber über 18.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen vorenthalten zu haben. 38 Arbeitnehmer habe der Angeklagte, der mehrere Firmen unterhält, nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Sicherheitsfirma soll gut gelaufen sein

Obwohl der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern wollte, gelang es ihm vorerst nicht sie zu entkräften. Stattdessen führte seine Einlassung zu Verwirrung. Im Zentrum des ganzen stand seine Sicherheitsfirma, die er 2016 an den Start gebracht hatte. Sie sei laut Angaben des Angeklagten gut gelaufen, bis ein Auftrag im März 2018 nicht bezahlt worden sei.

Hier habe ein Auftraggeber, für den der Angeklagte den Sicherheitsdienst an einer Baustelle hatte leisten sollen, nur einen Teil der Rechnung beglichen, jedoch immer mehr Personal angefordert. Zum Teil habe aber der Auftraggeber auch Mitarbeiter des Angeklagten übernommen oder über dessen Mitarbeiter neue Leute angeworben, die dann als Mitarbeiter des Angeklagten geführt worden seien.

Aussagen des Unternehmers widersprachen der Akte

Welche Mitarbeiter wann für wen gearbeitet haben, entwickelte sich zur Kernfrage der Befragung, blieb aber nach den Aussagen des Angeklagten unklar – auch weil er mehrere Firmen aus unterschiedlichen Branchen betrieben, zum Teil eigene Arbeitsleistung erbracht hatte und die Aufträge meist nur kurze Zeiträume umfassten.

Die Ausführungen des Unternehmers widersprachen immer wieder den Unterlagen, die aus seiner Wohnung und dem Büro seines Steuerberaters beschlagnahmt worden waren. Und auch ehemalige Mitarbeiter des Angeklagten hatten zuvor Dinge zu Protokoll gegeben, die der Angeklagte völlig anders darstellte. „Er hat ja offenbar selbst den Überblick verloren“, bot Richter Christian Amann der Verteidigung einen Ausweg an, doch der Angeklagte wollte davon nichts wissen: „Doch, den Überblick habe ich. Es ist nur sehr aufwendig.“

Schriftliche Einlassung soll folgen

Gegen Ende seiner Ausführungen legte er sich darauf fest, dass seit Ende April 2018 niemand mehr für ihn gearbeitet habe. Dem Gericht lagen jedoch Rechnungen vor, die Gegenteiliges belegten.

„Es mag an mir liegen, dass ich heute einen schlechten Tag habe, aber es ist sehr verworren“, beschloss Richter Amann die Verhandlung an diesem Punkt. Nun soll die Verteidigung innerhalb der nächsten vier Wochen eine schriftliche Einlassung des Angeklagten vorlegen, in der auch weitere Beweismittel benannt werden.