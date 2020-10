Viel Unmut in Sprockhövel über neuen Lockdown

Fast täglich gibt es einen neuen Rekord bei den Infektionszahlen. Deshalb zieht die Bundesregierung die Notbremse: Ab dem 2. November gilt der „Lockdown light“ – voraussichtlich bis Ende November. Ist das ein zu großer Eingriff in die Grundrechte der Bürger oder ist es nötig und verhältnismäßig, wie Angela Merkel sagt? Die WAZ hat sich in Niedersprockhövel umgehört.

Die Einschränkungen lassen verzweifeln

„Ich war geschockt, als ich vom Lockdown erfuhr!“ „Ich war geschockt und habe geweint, als ich von dem neuen Lockdown erfahren habe“, sagt Antje Zobel, Inhaberin der Kosmetik-Vitrine auf der Hauptstraße. Natürlich habe sie Verständnis, dass nun etwas passieren müsse, „aber doch bitte an der richtigen Stelle!“ Es treffe nun die Verkehrten, nämlich die, die sich an die Regeln gehalten hätten, glaubt die 53-Jährige. „Wir haben investiert wegen Corona, so wie es von uns erwartet wurde und wir arbeiten hygienisch.“ Trotzdem müsse sie nun ihre Kosmetik-Kabinen schließen, dabei dürften Friseure geöffnet bleiben. „ Das ist einfach ungerecht, das verstehe ich nicht!“ Durch die Formulare zur Rückverfolgung könne doch festgestellt werden, wo sich die Infizierten ansteckten, „wir im Kosmetikstudio sind keine Gefahrenquelle, und auch in gastronomischen Betrieben haben sich nur etwa zwei Prozent der Leute angesteckt!“ Zobel macht sich große Sorgen, ob sie es nochmal schaffe, ihre Mitarbeiter über den Lockdown zu bringen.

Wunsch nach mehr Kontrolle

Franz Benthaus Foto: Alexa Kuszlik

Auch der Rentner Franz Benthaus ist unzufrieden: „Teilweise greift die Regierung zu sehr in unsere Grundrechte ein“, findet der 70-Jährige. Er wünscht sich, dass die Städte Geld in die Hand nehmen und beispielsweise das Tragen der Masken mit mehr Mitarbeitern kontrollierten – im Gegenzug für mehr Freiheit. „Das ist natürlich eine Kostenfrage, aber nur zu Hause zu sitzen, kann einfach keine Lösung sein, da fällt einem doch die Decke auf den Kopf.“

Sicherheit ist das Wichtigste

Blessing Nwabeke Foto: Alexa Kuszlik

„Das Wichtigste ist die Sicherheit aller!“ Die Kita, in die sie täglich ihr Kind bringe, sei nun für zwei Wochen geschlossen, da bei einem Kind Corona festgestellt worden sei, berichtet Blessing Nwabeke. Kurz danach sei ihr mitgeteilt worden, dass sie aufgrund dieses Corona-Falls nun auch erst mal nicht mehr in den Deutsch-Kursus, den sie aktuell absolviere, kommen dürfe. Nwabeke sehe beides ein, selbst wenn ein gemeinsames Weihnachtsfest mit der Familie wegen eines Lockdowns ausfallen müsse: „Ich verstehe das, schließlich ist das Wichtigste die Sicherheit aller: Wir müssen Leben schützen“, meint die 43-Jährige.

Existenzen werden gefährdet

„Ich glaube, dass durch den neuen Lockdown manche Existenzen gefährdet werden“, sagt Silke Mikoleit, die ein Modestudio auf der Hauptstraße führt. Und das trotz versprochener Fördermittel der Regierung: „Ich glaube nicht, dass diese Mittel ausreichen werden.“ Auch sie selbst habe seit April etwa 30 Prozent weniger Umsatz generiert, erzählt die 49-Jährige. „Die Menschen sind einfach verunsichert, sie denken sich: Wenn ich nicht ausgehen darf, brauche ich auch kein neues Outfit!“ Sie versuche durch spezielle Aktionen wie den Lichterbummel Umsatzeinbrüche aufzufangen.

Lockdown komme zu spät

Es bringt nur etwas, wenn alle mitmachen!“Aleyna Denir (23) findet, dass der Lockdown eigentlich zu spät komme, – „außerdem bringt es nur etwas, wenn die Leute sich auch daran halten, das wird viel zu wenig kontrolliert!“ Bettina Schneider wirft der Regierung zudem vor, dass sie Urlaubsreisen in diesem Jahr nicht komplett verboten habe: „Es war doch absehbar, dass die Rückkehrer das Infektionsgeschehen anfachen!“ Auch glaubt sie, dass vermehrte Kontrollen notwendig seien, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen: „Die Busse sind voll und ich sehe überall ständig Leute, die Abstandsregeln nicht einhalten oder die Maske nicht oder nicht vollständig tragen, so bringt das doch alles nichts“, so die 33-Jährige.

Lob für die Regierung

Eduard Fehrholz glaubt hingegen, dass die meisten sich nun an die aktuellen Maßnahmen halten werden – der 80-Jährige lobt die Regierung: „Die machen das schon richtig, es ist gerade zu heikel, Entscheidungen mussten her und keine Diskussionen!“