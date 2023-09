Vermisst: Laura (17) aus Hattingen seit Tagen verschwunden

Hattingen. Noch fehlt jede Spur der 17-Jährigen aus Hattingen. Auch in Bochum & Witten wird gesucht. Die Eltern können sich das Verschwinden nicht erklären.

Seit Tagen die 17-jährige Laura-Ashley aus Hattingen vermisst. Die Polizei und die Eltern bitten dringend um Hinweise. Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse, obwohl die Polizei alle Maßnahmen der Vermisstensuche ausgeschöpft hat.

Suchaufrufe werden in sozialen Netzwerken geteilt und auch auf dem Fahndungsportal der Polizei ist weiterhin das Foto der 17-Jährigen zu sehen. Sie verschwand in der Nacht von Freitag auf Samstag (9.9.) aus der Wohnung. Relevante neue Erkenntnisse gibt es auch am Donnerstag noch nicht. Die Polizei erklärt, die Vermisste habe Bezüge nach Hattingen, Bochum und Witten.

Die Polizei sucht in Hattingen, Witten und Bochum nach einer verschwundenen Jugendlichen. Die Eltern sind ratlos. Foto: Polizei Ennepe-Ruhr

Der Vater des Mädchens erreichen über Facebook zahlreiche Anfragen. Er berichtet über das soziale Netzwerk, es gebe „keinerlei Vorfälle, die das irgendwie erklären könnten“. Sie sei „niemals zuvor abgehauen“.

Seine Tochter sei eine relativ gut Schülerin, es gebe keine Auffälligkeiten mit Alkohol oder Drogen. Sie gehöre auch nicht wirklich einer bestimmten Szene an. Das Mädchen habe keine nennenswerte Summe Bargeld mitgenommen und auch keine Bankkarte.

„Wir haben keine neuen Hinweise, egal in welche Richtung“, sagt Polizeisprecher Christoph Neuhaus am Donnerstagmorgen. Die Polizei habe alle Möglichkeiten auf der Suche nach Laura-Ashley ausgeschöpft. Es wurde mit Mantrailing-Hunden und Flächenspürhunden nach der 17-Jährigen gesucht. Ohne Erfolg.

Das Handy ist inzwischen ausgeschaltet. Deshalb schlugen auch die Versuche der Polizei, das Telefon zu orten, fehl.

Laura-Ashley ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat rot gefärbte Haare und braune Augen. Grundsätzlich trägt sie schwarze Kleidung. Am linken Arm hat sie ein Tattoo, das eine Tulpe zeigt.

Weiterhin wird um Hinweise zu der Vermissten gebeten. Die Polizei nimmt Hinweise an unter 02336 916661234 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Grundsätzlich werden Vermisstenfälle bei der Polizei immer im Einzelfall abgewogen. Verschwinden Minderjährige, wird die Polizei immer tätig, betont Sprecher Christoph Neuhaus. Vor allem natürlich, wenn mit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gerechnet werden muss.

Bei Erwachsenen ist die Situation schwieriger. Jeder Erwachsene darf erst einmal selbst über seinen Aufenthaltsort entscheiden. Deshalb wäge die Polizei jeden Fall ab. Es gelte aber die Maxime: „Wenn jemand seinen persönlichen Lebenskreis plötzlich und unerwartet verlässt und es nicht zum sonstigen Verhalten passt, behandeln wir es als Vermisstenfall“, erklärt Neuhaus. Außerdem sei das immer dann der Fall, wenn Vermisste lebenswichtige Medikamente benötigen oder sonst Gefahr droht – zum Beispiel auch durch Kälte. „Dann werden wir sofort tätig.“

Dabei kann die Polizei auf verschiedene Möglichkeiten zurückgreifen. Mit Hubschraubern mit Wärmebildkamera wird zum Beispiel gesucht, wenn Vermisste sich in Richtung eines Waldes bewegt haben. Hunde können oft eine Geruchsspur aufnehmen und verfolgen. Die ende dann nicht selten an der nächsten Bushaltestelle. Auch die Handyortung, die in diesem Fall fehlschlug, gehört zu den Mitteln. In unwegsamem Gelände, wie dem Wald, kann zusätzlich das Technische Hilfswerk mit Quads und ähnlichem um Hilfe gebeten werden.

Um die Angehörigen der Vermissten kümmert sich der Opferschutz der Polizei. Die Experten betreuen zum Beispiel auch Eltern vermisster Kinder intensiv – wenn sie das möchten.

