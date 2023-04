Verkehrsunfall in Hattingen fordert zwei Verletzte

Hattingen. Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Blankensteiner Straße hinter der Brücke Büchsenschütz in Hattingen gefordert. Das ist passiert.

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag (3.4.) um 13.25 Uhr auf der Blankensteiner Straße kurz hinter der Brücke Büchsenschütz. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind zwei Personenwagen seitlich zusammengestoßen. Dabei wurden zwei der drei Fahrzeuginsassen verletzt und mussten mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Die Hattinger Feuerwehr rückte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus und sicherte diese zunächst, zusammen mit der Polizei, gegen den fließenden Verkehr. Anschließend wurden die Fahrzeugbatterien der beiden Autos abgeklemmt und die Unfallfahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Dies war nicht der Fall.

Daher konnte die Einsatzstelle bereits nach kurzer Zeit an die Polizei übergeben werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Einen weiteren Einsatz gab es am Abend. Um 20.32 Uhr meldete ein Autofahrer von der Blankensteiner Straße aus einen starken Feuerschein an einem Gebäude an der Straße Zum Ludwigstal. Es wurde ein Brand an einem Gebäude vermutet. Daher wurden die hauptamtlichen Kräfte sowie der Löschzug Nord zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Feuerschale betrieben wurde, die den Feuerschein verursacht hat. Die Betreiber wurden darauf hingewiesen, die Feuerschale nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Löschmittel bereitzuhalten. Da von dem Feuer keine Gefahr ausging, rückten die 27 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kurze Zeit später wieder ein.

