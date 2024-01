Der Ruhrbogen unterhalb des Isenbergs in Hattingen ist von den vielen Regenfällen gezeichnet.

Hochwasser Unwetterwarnung: Dauerregen – Ruhrpegel in Hattingen steigt

Hattingen Keine Entspannung an der Ruhr in Hattingen: Der Pegel der Ruhr steigt seit Dienstag (2.1.) wieder an – zudem gibt es eine Unwetterwarnung.

Es regnet wieder. Und regnet und regnet und regnet. Und der Ruhrpegel in Hattingen steigt wieder – bis zur Nacht auf Donnerstag (4.1.) gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

„Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet“, so die offizielle Meldung für Hattingen und den EN-Kreis, die auch über die Warn-App „Nina“ verschickt wurde. Weil sie auch für weite Teile des Sauerlands gilt, dem die Ruhr entspringt, ist mit einem deutlich ansteigenden Pegel zu rechnen.

Seit Dienstagvormittag steigt der Pegel in Hattingen wieder an

In der Nacht zum Dienstag ist der Pegel zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unter die 4,50-Meter-Marke gesunken – doch schon am Vormittag steigt er wieder kontinuierlich an. Stand um 14.30 Uhr: 4,78 Meter. Mehr als 300 Kubikmeter Wasser rauschen pro Sekunde durchs Ruhrtal.

Über die Weihnachtstage und danach stand der Fluss um die sechs Meter hoch – es war der zweithöchste Pegel, den der Ruhrverband seit seiner Zuständigkeit im Jahr 1968 gemessen hat. Nur beim Jahrhundert-Hochwasser im Juli 2021 lag er mit 6,99 Metern noch einmal deutlich darüber.

