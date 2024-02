Hochwasser der Ruhr in Hattingen: Blick aufs Wasser mit dem Campingplatz Stolle im Hintergrund.

Wetter Unwetter? Ruhr-Pegel in Hattingen steigt an – die Aussichten

Hattingen Es gibt eine Unwetterwarnung für Hattingen, aber wie schlimm wird es tatsächlich? Die Aussichten, vor allem für die Karnevalisten – und Fotos.

Der Pegel steigt: Die Ruhr steht in Hattingen aktuell bei 4,54 Metern (Donnerstag, 8.2., 11 Uhr). Und es ist weiterer Regen angesagt! Die weiteren Aussichten – nicht nur für Karnevalisten:

Die Meteorologen erwarten, dass Donnerstagmittag und -nachmittag (8.2.) Dauerregen einsetzt. Hierfür gibt es eine amtliche Unwetterwarnung, die auch über die Warn-App Nina verschickt wurde: „Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagmengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet.“ Die Warnung gilt bis Freitag, 6 Uhr.

Hochwasser der Ruhr: Aufnahme am Wehr in Blankenstein. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Fürs Wochenende, vor allem aber auch für Rosenmontag schauen die Karnevalisten aktuell gebannt in den Wetterbericht: Zum Wochenende soll es deutlich zweistellige Temperaturen geben und etwas Regen – am Montag wird es dann wieder etwas frischer im einstelligen Bereich, dafür könnte es aber beim Umzug rund um die Dorfstraße in Holthausen trocken bleiben.

Blick auf die Ruhr in Hattingen am 8. Februar 2024. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hochwasser-erprobt ist Hattingen indes zur Genüge in den vergangenen Wochen: Über Weihnachten stieg der Pegel beim Dauerregen auf gut sechs Meter an, auch zwei Wochen danach rauschte noch einmal ähnlich viel Wasser durchs Ruhrtal. Alles in allem aber kein Vergleich zum Jahrhundert-Hochwasser im Juli 2021 (6,99 Meter). Auch aktuell steht die Ruhr noch deutlich unter der mittleren Hochwassermarke von 5,25 Metern.

