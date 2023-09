Unternehmen stellen Schülern in Hattingen ihre Berufe vor

Hattingen. Eine der drei Berufsbildungsmessen 2023 des Ennepe-Ruhr-Kreises findet in Hattingen statt. Das wird am 28. September in der Gebläsehalle geboten.

Einen Raum schaffen, in dem sich Jugendliche und Personalverantwortliche gegenseitig ernst nehmen können – das ist das Ziel der Berufsbildungsmessen 2023 des Ennepe-Ruhr-Kreises. Im September laden rund 150 Unternehmen an drei Terminen und Standorten zu Gesprächen, Einblicken in den beruflichen Alltag und zum Ausprobieren ein.

Die Messe richtet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler, teilnehmen können jedoch Arbeitssuchende aller Altersklassen. Sie findet in Hattingen am Donnerstag, 28. September, von 8 bis 15 Uhr, in der Gebläsehalle der Henrichshütte statt.

„Die Unternehmen zeigen ein repräsentatives Abbild an beruflichen Möglichkeiten im und um das Kreisgebiet. An vielen Ständen wird es Aktionen zum Mitmachen geben, die Jugendlichen dürfen unter anderem sägen, bohren und hämmern. Dadurch bekommen sie eine bessere Vorstellung von den verschiedenen Berufsbildern“, wirbt Katja Kamlage von der Wirtschaftsförderungsagentur EN für die Teilnahme.

Die Veranstalter erwarten rund 4000 Jugendliche. Personalverantwortliche treffen sie vielfach bereits vor den Messen, bei der Vorbereitung in den Schulen. Zusammen mit den Lehrkräften zeigen sie den angehenden Berufseinsteigern, wie sie aus der Vielzahl an Informationen die richtigen für sich und ihren Berufswunsch herausfiltern.

