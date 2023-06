Unruhige Unwetter-Nacht für die Feuerwehr in Hattingen

Hattingen. Die Unwetter der Nacht sorgten bei der Feuerwehr Hattingen für Einsätze im Halbstundentakt. Am Morgen kam ein ABC-Einsatz in Witten dazu.

Die für die Nacht angekündigten Unwetter haben dieses Mal auch Hattingen getroffen und die Feuerwehr auf Trab gehalten. Ab etwa 23 Uhr kamen fast im Halbstundentakt Einsätze wegen umgestürzter Bäume herein, erklärt Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Der gestrige Tag war noch sehr ruhig verlaufen. Zwar war am frühen Morgen ein Baum an der Wasserstraße umgestürzt, danach blieb es aber ruhig. Sturmtief „Lambert“ sorgte dann aber in der Nacht für Arbeit.

Um 23.11 Uhr wurde aus einem Keller in Niederwenigern ein Wassereinbruch gemeldet. Weil die Menge doch zu gering war, konnte und musste die Feuerwehr hier nicht mit Pumpen helfen. Doch zehn weitere Einsätze beschäftigten die Retter die ganze Nacht hindurch. Unter anderem waren in Niederwenigern drei Bäume umgestürzt, je zwei waren es in Holthausen und Bredenscheid. „Die Innenstadt blieb aber verschont“, weiß Herkströter.

Verletzt wurde durch die im Unwetter fallenden Bäume zum Glück niemand, obwohl sie auf Straßen und Gehwege gestürzt waren. Die eine oder andere Freileitung wurde aber im Mitleidenschaft gezogen, so der Feuerwehrsprecher.

In der Nacht kam dann um 0.24 Uhr noch ein ausgelöster Heimrauchmelder an der Brucknerstraße dazu. Dabei handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

Im Einsatz waren neben der Hauptwache in der Nacht auch die ehrenamtlichen Einheiten aus Mitte, Oberbredenscheid und Elfringhausen. Dort war um kurz vor 5 Uhr ein Baum auf die Felderbachstraße gestürzt.

Am Morgen leistete die Feuerwehr schließlich auch noch Hilfe bei einem ABC-Einsatz in Witten. In einem Industriegebiet in Herbede war Säure ausgetreten. Das ABC-Schutzkonzept des Kreises sieht vor, dass verschiedene Einheiten alarmiert werden. Deshalb rückten auch die Hattinger nach Witten aus.

