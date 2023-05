Unfall auf Pumptrack-Anlage: Kind steckt Bremshebel im Bein

Sprockhövel. Ein Junge ist am Freitag in Sprockhövel auf dem erst seit Kurzem geöffneten Fahrrad-Parcours schwer verunglückt. Feuerwehr wurde nach-alarmiert.

Bei einem Unfall auf der Pumptrack-Anlage in Sprockhövel ist am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden. Er stürzte so unglücklich mit dem Fahrrad, dass sich ein Bremshebel in sein Bein rammte.

Kräfte eines Rettungswagens fanden den Jungen auf dem Asphalt des Fahrrad-Kunststück-Parcours liegend vor. Um ihn ärztlich zu versorgen, musste er erst vom Fahrrad getrennt werden, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit. Dazu war die Feuerwehr nachalarmiert worden, die mit 20 ehrenamtlichen Kräften anrückte.

Kind stürzt auf Pumptrack-Anlage: Mit Bolzenschneider vom Rad getrennt

Archivbild: Am 21. April 2023 wurde die Pumptrack-Anlage am Radweg in Sprockhövel Haßlinghausen. eröffnet. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Mit einem Bolzenschneider schnitten Feuerwehrleute dann den Bremshebel vom Fahrrad ab, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Anschließend wurde der Junge samt Lenker-Teil im Oberschenkel mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort habe der Bremshebel nicht aus dem Bein entfernt werden können, hieß es.

Die Pumptrack-Anlage im Ortsteil Haßlinghausen ist erst seit knapp vier Wochen eröffnet. Ursprünglich war eine reine Skater-Anlage geplant. Für die Feuerwehr sei es der erste Einsatz auf der Anlage gewesen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Zum Unfallhergang gab es am Freitagabend keine weiteren Angaben. Auch die Polizei war vor Ort.

(dae)

