Der Unfall ereignete sich am Reschop Carré in der Hattinger Innenstadt.

Zwei Verletzte Unfall am Reschop Carré in Hattingen: zwei Autos Schrott

Hattingen. Bei einem Unfall mitten in Hattingen hat es zwei Verletzte gegeben. Die beiden Fahrzeuge, ein Audi und ein Kleinwagen, wurden stark beschädigt.

Bei einem Unfall in der Hattinger Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, waren am Donnerstag gegen 12.50 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Reschop-Kreuzung zusammengestoßen. Dabei wurden die Beifahrerin in einem Audi und der Fahrer eines Kleinwagens verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Fahrer des Audis blieb laut Feuerwehr unverletzt. Er und seine Beifahrerin hatten das Fahrzeug selbstständig verlassen können. Der Fahrer des Kleinwagens war noch in seinem Auto von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und dann zu einem Rettungswagen gebracht worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zusammen mit der Polizei die Unfallstelle ab. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (red)

