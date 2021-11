Auch Batterien können beim Umweltbrummi in dieser Woche in Hattingen abgegeben werden.

Umweltschutz Umweltbrummi sammelt in Hattingen wieder Problemabfall

Hattingen. Der Müllschlucker kommt: Von Donnerstag bis Samstag können Problemabfälle kostenlos in Hattingen abgegeben werden. Die Termine im Überblick.

Umweltbrummi kommt wieder und sammelt Problemabfälle in den Stadtteilen. in dieser Woche ist der Müllschlucker von Donnerstag bis Samstag unterwegs und macht an verschiedenen Punkten Halt. Dort können dann kostenlos Problemabfälle wie zum Beispiel Farb- und Lackreste, Lösungsmittel, Säuren, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Energieleuchten, Chemikalienreste und vieles mehr abgegeben werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Standorte im Überblick:

Donnerstag: 9-10.30 Uhr: Stöckerstraße, Parkplatz Ascherfeld; 11-12.30 Uhr: Hackstückstraße, Parkplatz gegenüber Haus Theresia; 13-14.30 Uhr: Am Hagen, Parkplatz Albertweg; 15.30-16.30 Uhr: Parkplatz Gemeinschaftsgrundschule Nikolaus Groß, Rüggenweg 11.

Freitag: 9-10.30 Uhr: Marxstraße, Parkplatz Sportplatz; 11-12.30 Uhr: Engelbertstraße; 13-14.30 Uhr: Wildhagen, Parkplatz; 15-16.30 Uhr: Munscheidstraße, Parkplatz Schwimmbad.

Samstag: 9-14 Uhr Roonstraße, Parkplatz.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Wer Problemabfälle außerhalb der Termine des Umweltbrummis abgeben möchte, kann das kostenlos an der Umladeanlage Witten, Bebbelsdorf 73. tun (Öffnungszeiten: mo-fr, 8 bis 16.30 Uhr, sa 9 bis 12 Uhr). Der Recyclinghof in Hattingen nimmt keine Schadstoffe an.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen