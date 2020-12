Seit dem 2. November ist der Vereinssport in NRW in weiten Teilen kaltgestellt. Die Corona-Schutzverordnungen erlauben den Vereinen keinen Hallensport mehr. Einige Sportvereine in Sprockhövel empfinden das unter Hinweis auf ihre eigens erstellten Hygienekonzepte als nicht nachvollziehbar, zumal sich die Kinder im Rahmen des Schulsports weiterhin dort tummeln dürfen.

30 Abmeldungen wegen Corona-Stopp

„Unser Verein ist von den Regelungen erheblich betroffen“, sagt Britta von der Weiden, zweite Vorsitzende des Turnverein Hasslinghausen (TVH). Mit rund 660 Mitgliedern zählt der Verein in Sprockhövel zu den ganz großen, „aber durch den verordneten Stillstand in Folge von Corona haben wir bereits 30 Abmeldungen hinnehmen müssen“, sagt sie. Dabei habe der TVH im Sommer ein eigenes Hygienekonzept vorgelegt, das ohne Beanstandung vom Ordnungsamt genehmigt wurde und das es dem Verein bis zum Herbst ermöglicht habe, seine wichtigen breitensportlichen Angebote auch im Bereich des Gesundheitssports unterbreiten zu können . „Zurzeit sind es Kurse für geistig Behinderte und Kindersportveranstaltungen, die ausfallen“, klagt von der Weiden.

Vereine und Schulen achten Hygienekonzepte

Wenig Verständnis hat sie dafür, dass etwa die Gesamtschule und die Grundschule weiterhin die Halle in Haßlinghausen nutzen, um Schulsport anzubieten. „Es ist nicht so, dass ich die wichtige Bewegung in der Schule ausbremsen möchte. aber wir wünschen und schon ein Gleichbehandlung“, betont Britta von der Weiden. Denn die zu beachtenden Regeln gelten ja für beide Anbieter von Sport, Verein und Schule, gleichermaßen: „Auf der Grundlage des Hygienekonzepts nutzen die Kinder die Umkleidekabinen nicht, auch entfällt das Waschen und Duschen nach dem Sport“, führt Benedikt Heufken, Leiter der Grundschule Haßlinghausen, aus. Den Vorwurf von der Weidens, Hunderte von Schülern tummelten sich da in der Halle, weist Heufken zurück: „Es sind immer nur einzelne Klassen, die von einem Sportlehrer und einem Schulbegleiter beaufsichtigt werden, also mehr als 30 Kinder nicht.“

Kontaktsportarten sind tabu

Und natürlich gibt es Einschränkungen bei dem, was während der Turnstunde in der Halle passieren darf: „Alle Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball sind tabu“, führt Heufken aus. Steht Geräteturnen auf dem Plan, müssen die eingesetzten Recks oder Barren vor jeder einzelnen Nutzung eines Schülers desinfiziert werden. „Das ist aufwändig, ist aber bei Lehrern wie Begleitern mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen“, so der Rektor.

ZGS betont Wichtigkeit des Lüftens

„Wir haben den Schulen in Sprockhövel alles Notwendige an die Hand gegeben“, sagt Ralph Holtze, bei der Stadt Sprockhövel zuständig für die Immobilien. Eine wesentliche Voraussetzung für den Schulsport sei die Lüftung der Hallen. „In der Glückauf-Halle haben wir eine zentrale Lüftungsanlage, in den kleineren Hallen ist es auf der Grundlage des Hygienekonzepts so verabredet, dass Türen und Fenster zum Querlüften geöffnet werden“, sagt Holtze. Der ZGS-Leiter hat durchaus Verständnis für die Nöte der Vereinsverantwortlichen. „Es ist einfach schwer nachvollziehbar, dass Kinder vormittags in die Schule gehen, dort Schulsport treiben – und nachmittags die selben Kinder nicht zusammen zum Sport in den Verein gehen dürfen.“

Soziale Funktion des Breitensports

Britta von der Weiden betont, ihre Kritik an der Ungleichbehandlung von Schulen und Vereinen beim Sport habe einen ernsten Grund: „Unser Vereinssport erfüllt eine wichtige soziale Funktion bei den Senioren und den geistig Behinderten. Die Gruppen sind immer überschaubar in der Größe, die Gefahr einer Infektion ist also gering.“