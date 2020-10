Trotz Weihnachtsmarkt-Aus: Hattingen in Weihnachtsstimmung

Auch, wenn es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Hattingen gibt, muss niemand auf Hattinger Weihnachtsstimmung verzichten. Denn Robin Müller, Inhaber der Buchhandlung Lebenswert, war in der Weihnachtszeit 2019 weitsichtig und fleißig. Er selbst hat die traumschöne Altstadt fotografiert, bietet jetzt Weihnachtsansichtskarten, einen Hattinger Adventskalender mit Schokolade (ab Mitte Oktober) und Motive aus der Stadt in anderer Form an.

Heimatgefühle mit Hattingen-Puzzle

Angefangen hat er im vergangenen Jahr mit zwei Puzzles mit Stadtmotiven, die schnell vergriffen waren. „Das gab es vorher nicht und die Kunden waren begeistert, heimische Motive kaufen zu können“, freut sich der junge Unternehmer. Je 1000 Teile haben die beiden Puzzles, ein drittes ist jetzt neu dazu gekommen.

Robin Müller hat sich selbst zu Hause hingesetzt, das neue Puzzle zusammengebaut und rahmen lassen. „Da bekommt man wirklich Heimatgefühle, das macht Spaß. Hattingen als drittes Puzzle-Motiv hängt jetzt bei mir im Geschäft an der Große Weilstraße 13. Auf Wunsch kann ich natürlich Rahmen bestellen.“

Auch Postkarten von beliebten Hattinger Ansichten gibt es bei ihm: Unter anderem die St. Georgskirche, das Ortseingangsschild, das alte und neue Rathaus, das Stadttor im St. Georgsviertel, einen kleinen Weg mit Fachwerkhäusern, das Bügeleisenhaus, die Eisenmänner und der Ortsteil Blankenstein.

Schokoladen-Kalender ist limitiert

Neben diesen klassischen Ansichtskarten gibt es in diesem Jahr auch Karten mit Weihnachtsmotiven. Er selbst hat fotografiert, die Bilder bearbeitet und für Weihnachtsstimmung gesorgt. „Natürlich muss auch Schnee dabei sein und glitzernde Sternchen dürfen nicht fehlen“, weiß er.

Einen Kalender 2021 mit Zeichnungen von Hattingen kann man jetzt bekommen. Jedem Monat ist ein Kalenderblatt vorbehalten. „Der Kalender mit Schokolade ist allerdings limitiert auf hundert Stück. Im Augenblick warte ich noch auf die Lieferung, die aber Mitte Oktober hier ankommen soll“, sagt der 30-Jährige.