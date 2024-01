Trickdiebstahl in Hattingen: Mann (46) rangelt mit Betrüger

Hattingen Unter zwei Vorwänden gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung in Hattingen. Doch er hatte nicht mit dem Sohn der Geschädigten gerechnet.

Der zufällige Besuch des Sohns verhinderte in Hattingen vermutlich einen Trickdiebstahl. Das ist am Dienstagnachmittag in der oberen Innenstadt passiert:

Wie die Polizei berichtet, klingelte gegen 14.55 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 73-jährigen Frau an der Neustraße. Er gab an, Spenden für seinen erkrankten Sohn zu sammeln. Außerdem bat er die Geschädigte darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Geschädigte ließ den Mann freiwillig in die Wohnung.

In der Wohnung habe der Täter dann mehrere Räume durchsucht, so der Bericht. Zufällig sei dann der Sohn (46) zu Besuch gekommen und hat im Schlafzimmer den Täter erwischt. Nach einer kurzen Rangelei zwischen den beiden Männern, ist der Täter aus der Wohnung in Richtung Blankensteiner Straße geflüchtet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ost-/südländisch; etwa 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß; schmächtige Statur; glatte kurze, schwarze Haare; kein Bart; keine Brille; schwarze Jacke; dunkelblaue Jeanshose; osteuropäischer Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache an der Nierenhofer Straße unter 02324 91699-6000.

