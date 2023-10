Trickbetrug Hattingen: Frau um fünfstellige Summe gebracht

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung in Zusammenhang mit dem Trickbetrug in Hattingen herausgegeben.

Hattingen. Trickbetrüger haben in Hattingen zugeschlagen: Mit einem Schockanruf haben sie eine Frau (58) dazu gebracht, eine fünfstellige Summe zu zahlen.

Eine 58 Jahre alte Hattingerin wurde am Mittwoch (18.10.) Opfer eines Trickbetrugs. Sie hat einen fünfstelligen Betrag an einen vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter übergeben.

Die Frau erhält gegen 16.40 Uhr einen anonymen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein Mann gibt sich als Beamter des Polizeipräsidiums Bochums aus und schildert, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt habe, bei dem ein Kind tödlich verunglückt sei und eine Seniorin schwer verletzt wurde. Deshalb sei er nun festgenommen worden. Sie könne allerdings die Untersuchungshaft durch die Zahlung eines fünfstelligen Betrags als Kaution bei der Staatsanwaltschaft abwenden.

Während die Hattingerin dauerhaft am Telefon gehalten wird, bereitet sie das Bargeld für die Abholung in einem Umschlag vor. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Gerichtskasse holt die Kautionssumme am Wohnhaus ab. Wenig später fällt der Betrug auf und die 58-Jährige erstattet Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Mittäter wird wie folgt beschrieben: 27 bis 33 Jahre alt; schlank; schwarze Haare; blaue Jeanshose; beigefarbener Mantel; akzentfreies Deutsch.

Hinweise an die Polizeiwache an der Nierenhofer Straße 14 oder unter der Rufnummer 02324 9166-6000.

