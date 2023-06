Tierrettung: Feuerwehr Hattingen holt Waschbär aus Notlage

Hattingen. Tierische Rettung: Die Feuerwehr Hattingen wurde wegen eines Waschbärs nach Blankenstein alarmiert. So haben die Einsatzkräfte das Tier gerettet.

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Hattingen: Die Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag einen Waschbär in Blankenstein aus einer Notsituation gerettet.

Plötzlich saß das Tier in einer Falle­. denn an der Wittener Straße ist der offenbar noch junge Waschbär in einen Kunststoffcontainer gefallen. Gegen 15.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hattingen zum Einsatzort alarmiert.

Erster Hilfsversuch der Feuerwehr schlägt fehl

„Das Tier konnte den Behälter aus eigener Kraft nicht mehr verlassen, teilt die Feuerwehr mit. „Zunächst haben die Rettungskräfte eine Bohle in den Container gestellt, um dem Tier einen Ausstieg zu ermöglichen. Dies schlug fehl“, so der Einsatzbericht.

Anschließend wurde mit einer Elektrosäge ein Loch in den Container geschnitten. Dieses nutze der Waschbär dann und verschwand unverletzt in die Natur.

Nach der Rettungs des Tieres haben die Feuerwehrleute den Container gesichert, damit dieser auch keine Gefahr mehr für spielenden Kinder oder andere Tiere darstellt.

