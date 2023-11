Thingstraße in Hattingen: Welper bekommt zwölf neue Bäume

Hattingen Stadtmitarbeiter mit einem der neuen Bäume an der Thingstraße in Welper.

Hattingen. Fällungen, Neupflanzungen, Diskussionen: Bäume sind in Welper ein heißes Thema. Jetzt wird die Stadt Hattingen an der Thingstraße aktiv.

Neue Bäume für Welper: In dieser Woche hat die Stadt angefangen, zwölf Bäume zu pflanzen – entlang der Hunsebeck gibt es drei Linden vor dem Supermarkt sowie an der Thingstraße weitere neun Kirschbäume.

Die Umgestaltung eben dieser Thingstraße befindet sich in den letzten Zügen – kurz vor der Fertigstellung kommt es allerdings zu Verzögerungen, weil die Baufirmen unter einem erhöhten Krankenstand leiden.

Stadtmitarbeiter mit einem der neuen Bäume an der Thingstraße in Welper. Foto: Stadt

Dennoch: „Wir gehen aber davon aus, dass alle Maßnahmen an der Thingstraße bis Anfang Dezember abgeschlossen werden. Spätestens dann wird auch die letzte Sperrung aufgehoben“, so Carsten Schmalhaus vom Fachbereich Stadtbetriebe und Tiefbau in einer Pressemitteilung. „Uns ist es wichtig, dass für die Bürgerinnen und Bürger in Welper wieder Normalität auf der Thingstraße einkehrt.“

Im Zuge der Baumbepflanzung weist die Stadt darauf hin, die Pflanzflächen an den Gehwegen nicht als Laubsammelstelle zu benutzen, da die frisch gepflanzten Geranien unter dem Gewicht einknicken und im nächsten Frühjahr ersetzt werden müssen. Die zusätzliche Entsorgung des Laubs sorgt ebenfalls für weitere Verzögerungen im Zeitplan. Den Anliegenden stehen städtische Laubkörbe zur Verfügung.

