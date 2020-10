Testergebnisse für Haus am Quell in Sprockhövel liegen vor

Sprockhövel. Ein Mitarbeiter im Haus am Quell in Sprockhövel war positiv getestet worden. Nun liegt das Ergebnis der Untersuchung aller im Haus vor.

Die Zahl der Corona-Fälle in Sprockhövel ist zum Donnerstag nicht gestiegen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis waren zuletzt einige Seniorenheime in den Blickpunkt des Kreisgesundheitsamtes gerückt, darunter auch das Haus am Quell in Haßlinghausen.

Drei Personen infiziert

Die Senioreneinrichtung war ein Mitarbeiter des Hauses positiv getestet worden. Das hatte es nötig gemacht, dass alle Bewohner des Hauses am Quell durch Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes auf eine Infektion hin getestet wurden. Nun liegt das Ergebnis vor: Außer besagten Mitarbeiter ist ein weiterer Kollege und ein Bewohner des Heims mit dem Corona-Virus infiziert. In den Einrichtungen in Schwelm und Wetter sind alle Untersuchungsergebnisse negativ ausgefallen.