Tea-Time und Tanz rund um die Roetzel-Orgel in Hattingen

Das Hattinger Blechbläserensemble und María Cristina Witte an der Orgel gestalten das Konzert in der St.-Georgs-Kirche in Hattingen am 15. Mai.

Das besondere Instrument aus dem frühen 19. Jahrhundert ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. „Die Orgel tanzt“ heißt es am Samstag, 14. Mai. Konzertorganist Michael Goede spielt Tänzerisches vom Frühbarock bis zur Neuzeit. Goede ist seit 2020 Kantor an St. Nikolai im mecklenburgischen Grevesmühlen. Vorher war er viele Jahre an der Stiepeler Dorfkirche tätig.

Zur Tea-Time mit Roetzel laden am Sonntag, 15. Mai, das Hattinger Blechbläserensemble und María Cristina Witte an der Orgel ein. Unterhaltsames von Barock bis Pop steht bei Tee und Gebäck auf dem Programm. Als Gast hat sich Bürgermeister Dirk Glaser angesagt. Er bringt eine kleine literarische Überraschung mit.

Die Konzerte werden veranstaltet von der Stadt Hattingen und der Evangelischen St.-Georgs-Kirchengemeinde. Kartenreservierungen: 02324/204-3511 oder per Mail an eintrittskarten@hattingen.de. „Die Orgel tanzt“ beginnt um 19.15 Uhr, die Tea Time um 17 Uhr.

