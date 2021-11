Die Polizei Mettmann berichtet von der Autofahrt des jungen Velberters, die in Hattingen begonnen hat.

Polizei Tankstelle gerammt: Beispiellose Fahrt beginnt in Hattingen

Hattingen / Essen / Mettmann. Erst eine Tankstelle in Hattingen gerammt, dann eine in Essen überfallen – und dann ist der 21-Jährige in die Polizeiwache Mettmann gefahren.

In Hattingen beginnt die beispiel­lose Fahrt eines jungen Velberters (21), der erst in Mettmann von Polizisten mit vorgehaltener Dienstwaffe gestoppt wird.

Erste Straftat an Tankstelle in Hattingen

Gegen 19 Uhr kommt der junge Mann am Samstag mit seinem Renault Clio auf das Gelände der Tankstelle an der Nierenhofer Straße. Er fährt zunächst rückwärts in den Eingangsbereich des Tankstellen-Shops, wobei dieser nicht unerheblich beschädigt wird, berichtet die Polizei Mettmann. Dann wendet er sein Auto , um nun erneut – diesmal aber frontal – in den Eingangsbereich zu fahren. Anschließend flüchtet der Mann mit seinem Wagen in Richtung Essen.

Der Tankstellen-Mitarbeiter alarmiert die Polizei, die ihn jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht findet.

Zweite Straftat an Tankstelle in Essen

Gegen 21.10 Uhr tankt der Renault-Fahrer an einer Tankstelle im Deipenbecktal in Essen-Burgaltendorf. Danach geht er in den Shop und fordert die Kassiererin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Die resolute Mitarbeiterin weigert sich jedoch, der Mann rennt zurück zu seinem Auto, nimmt noch einen Kasten Bier mit und flüchtet erneut.

Dritte Straftat an Polizeiwache Mettmann

Gegen 1 Uhr in der Nacht kommt er mit seinem Clio zur Polizeiwache in Mettmann. Er fährt rückwärts in die Eingangsschleuse hinein, die Schleusentür sowie das Interieur werden beschädigt. Unter Vorhalten der Dienstwaffen wird er von Polizeibeamten festgenommen.

Er gibt die Straftaten in Hattingen und Essen zu, habe sich stellen wollen, so der Polizeibericht. Dazu habe er den Beamtinnen und Beamten auch noch einen Kasten Bier und einen Blumenstrauß als „Entschuldigung“ mitgebracht.

Mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten

Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 21-jährigen Velberter handelt, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist – unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Drogendelikten, gefährlicher Körperverletzung, Geldfälschung, Unterschlagung und Bedrohung.

Weil er unter dem Verdacht steht, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, wird ärztliche Entnahme einer Blutprobe durchgeführt. Abschließend wird er nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz zwangsweise in einer psy­chiatrischen Einrichtung untergebracht.

