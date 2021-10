Sturm Ignatz: 15 Einsätze für die Feuerwehr Hattingen

Wie hier an der Sprockhöveler Straße in Hattingen-Blankenstein musste die Feuerwehr an weiteren 14 Stellen – verteilt über das ganze Stadtgebiet – Straßen und Gehwege von Bäumen und Ästen befreien.

Hattingen. Viel Arbeit für die Feuerwehr: Sturm Ignatz hat in Hattingen an 15 Stellen Bäume entwurzelt oder Äste zu Fall gebracht.

Sturmtief Ignatz hat der Feuerwehr Hattingen einen arbeitsreichen Donnerstagmorgen beschert. Nach einer noch ruhigen Nacht mussten die Einsatzkräfte um 5.30 Uhr erstmals ausrücken – und dann 14 weitere Male bis zur Mittagszeit.

So abonnieren Sie den WAZ-Newsletter für Hattingen

In allen Fällen galt es Fahrbahnen und Gehwege von entwurzelten Bäumen oder herabgefallenen Ästen zu befreien. Immer mit dabei: Die Kettensäge – so etwa an der Sprockhöveler Straße in Blankenstein.

An der Sprockhöveler Straße in Hattingen-Blankenstein versperrten Baumteile die Fahrbahn. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Personen wurden nicht verletzt und auch nur ein Sachschaden wird verzeichnet: An der Burgaltendorfer Straße in Niederwenigern wurde ein parkendes Auto von einer herabfallenden Baumkrone touchiert.

Aufgrund der Vielzahl an Sturmeinsätzen koordinierte die Feuerwehr Hattingen ihre Einsätze an diesem Morgen selbst und nicht – wie üblich – über die Kreisleitstelle.

>>>Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook. Hier finden Sie uns.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen