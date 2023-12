In Hattingen gibt es Störungen im Stromnetz der AVU

Strom Stromausfälle in Hattingen - AVU meldet Probleme im Netz

Hattingen. In Hattingen fiel am Donnerstagmorgen in mehreren Straßen der Strom aus. Der Energieversorger AVU berichtet von Problemen.

Plötzlich war der Strom weg. Gut 20 Minuten blieb es am Donnerstagmorgen in Bredenscheid dunkel. Die AVU informiert schon an ihrer Störungs-Hotline über Probleme.

„Derzeit gibt es Störungen im Stromnetz von Hattingen“, meldet die Stimme an der Hotline. Das Problem ist also bekannt. Mehrere Straßen seien davon betroffen, heißt es von der AVU.

Unter anderem war am Morgen der Strom in Bredenscheid großflächig ausgefallen. Gegen 9 Uhr hatten die Geräte in den meisten Haushalten wieder „Saft“. Details zur Störung hat die AVU bisher nicht bekanntgegeben.

