Blaulicht Streit in S-Bahn eskaliert: Hattinger verliert Teil vom Zahn

Hattingen/Dortmund. Ein Streit in der S-Bahn ist in Dortmund eskaliert: Ein Jugendlicher (14) aus Hattingen hat dabei ein Stück seines Schneidezahns verloren.

Heftiger Streit in einer S-Bahn in Dortmund: Während einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat ein Jugendlicher aus Hattingen ein Stück seines Schneidezahns verloren.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der S1 zwischen Dortmund-Dorstfeld und der Universität zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die vier jungen Männer sollen den Deutschen auf sein Skateboard angesprochen und sich darüber lustig gemacht haben. Es sei eine hitzige Diskussion, vor allem zwischen dem jungen Mann aus Ascheberg und einem 14-Jährigen aus Hattingen, entstanden. Hierbei sollen sie sich gegenseitig provoziert haben.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Der Hattinger habe dann den 25-Jährigen beleidigt, woraufhin dieser ihm sein „Brett“ in das Gesicht geschlagen habe. Dabei brach ein Stück von dem Schneidezahn des Jugendlichen ab.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Alarmierte Bundespolizisten verständigten die Erziehungsberechtigten des Minderjährigen. Diese holte ihren Sohn wenig später in der Bundespolizeiwache ab. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen