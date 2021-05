Starkregen sorgt für Überschwemmungen in Hattingen

Hattingen. Die starken Regenfälle am Donnerstagabend haben für Einsätze der Feuerwehr Hattingen gesorgt. Das ist in der Winzermark und in Welper passiert.

Der Deutsche Wetterdienst hatte gewarnt – und dann öffnete der Himmel über Hattingen am Donnerstagabend tatsächlich seine Schleusen und Starkregen prasselte auf die Stadt hernieder. Für die Feuerwehr Hattingen gab es deshalb Arbeit.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bach in der Winzermark über Ufer getreten

Ein Bach an der Tippelstraße ist über die Ufer getreten. Weil die Entwässerungskanäle in der Winzermark die Wassermengen nicht mehr abführen konnten, drohten diese in ein Wohnhaus zu laufen, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte setzen Tauchpumpen ein, um das Wasser vom Haus fernzuhalten.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Hüttenstraße in Welper überschwemmt

Auf der Hüttenstraße in Welper ist an drei Stellen die Fahrbahn überschwemmt worden. Vor Ort wurden die Schlammfangkörbe der Straßenentwässerung gezogen und gereinigt. Danach konnte das Wasser abfließen. Die Einsatzdauer betrug hier eine Stunde.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Bereits zuvor hatte die Feuerwehr Hattingen am Vatertag drei First-Responder-Einsätze und wurde zu einer Verunreinigung der Ruhr an die Schwimmbrücke in Niederwenigern gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Verunreinigung weitestgehend verflüchtigt. In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde und der Polizei waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Täglich wissen, was in Hattingen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Hattingen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen