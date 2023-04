Stadtwächter bietet Führung durch Hattingen extra für Kinder

Hattingen. Die Stadtwächter von Hattingen bietet in den Osterferien speziell für Kinder eine Führung durch die Altstadt. Es geht ums Leben im Mittelalter.

Die Osterferien sind gestartet und der Hattinger Stadtwächter zog mit Kindern los, um ihnen die Stadt ganz neu zu zeigen und von seiner Arbeit zu erzählen. Friedrich vom Haldenplatz, der Hauptmann der 1403 gegründeten ehrwürdigen St. Georgs-Bruderschaft, ist authentisch gekleidet mit Laterne, Signalhorn, Schwert und Hellebarde und ein richtiger Hingucker. Und dieses Mal war er nicht allein. Auch der neunjährige Jannis eiferte ihm nach und kam als Junior-Stadtwächter.

Stadtführer Lars Friedrich bietet im Gewand des Hauptmanns der St. Georgs-Bruderschaft in den Ferien noch einmal eine Tour für Kinder. „Anschaulich berichte ich vom täglichen Leben im Spätmittelalter, von Speis und Trank und von Kindheit und Schule.“

Die Kinder-Stadtwächterführung durch Hattingen startete am Untermarkt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die einstündige Kinder-Stadtwächterführung richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Sie findet noch einmal am Sonntag, 16. April, statt. Beginn ist um 19 Uhr am Untermarkt. Pro Kind muss mindestens eine volljährige und aufsichtsberechtigte Begleitperson an der Tour teilnehmen. Kosten: 5 Euro je Kind, 10 Euro je Begleitperson. Eine Anmeldung unter kontakt@hattingenzufuss.de ist nötig.

