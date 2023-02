Stadtpfarrei Hattingen: Frauen predigen an Fastensonntagen

Hattingen. „STARK! Frauen predigen“ – das ist das Motto in der katholischen Stadtpfarrei St. Peter und Paul Hattingen. Zehn Gottesdienste sind geplant.

Die katholische Stadtpfarrei St. Peter und Paul Hattingen geht neue Wege: Unter dem Stichwort „STARK! Frauen predigen“ legen Frauen an den fünf Fastensonn­tagen die Texte der Bibel aus. Dabei erschließen die fünf Predigerinnen die Schrifttexte mit einem je eigenen Blick und Zugang zu den Inhalten und Themen.

Im einzelnen predigen die folgenden fünf Frauen: Marlies Meier, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats (PGR), am 25. und 26. Februar, die Gemeindereferentin Anne-Kathrin Hegemann vom Trauteam Bistum Essen am 4. und 5. März sowie die drei Gemeindereferentinnen der Pfarrei: Susanne Schade am 11. und 12. März, Christiane Kater am 18. und 19. März und Brigitte Leibold am 25. und 26. März.

Die entsprechenden Gottesdienste finden samstags immer um 17.30 Uhr in der Kirche St. Mauritius in Niederwenigern sowie sonntags um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul an der Bahnhofstraße in Hattingen-Mitte statt.

Über die Stadtpfarrei in Hattingen

Die Stadtpfarrei besteht aus den Gemeinden St. Peter und Paul Hattingen-Mitte, Heilig Geist Winz-Baak, St. Joseph Welper, St. Johannes Baptist Blankenstein, St. Mauritius Niederwenigern, St. Engelbert Niederbonsfeld und dem Kirchort Bredenscheid. Hier wurde die Kirche St. Mariä Empfängnis im Jahr 2022 verkauft. Es gibt rund 15.960 Gemeindemitglieder (Stand: 2020). Pfarreileiter ist seit dem Jahr 2019 Pfarrer Andreas Lamm.

