Stadtmuseum Hattingen öffnet wieder – mit Anmeldung

Hattingen. Das Stadtmuseum Hattingen öffnet wieder seine Pforten. Termine für die Kultur-Einrichtung können per E-Mail oder telefonisch gebucht werden.

Das Stadtmuseum Hattingen öffnet sich wieder für Interessierte. Anmeldungen sind ab sofort für Kunstinteressierte möglich.

So können die Termine gebucht werden

Die Terminbuchung ist Voraussetzung für einen Besuch in der Kultur-Einrchtung am Marktplatz 1-3 in Blankenstein. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 02324/ 204-3522 oder per E-Mail an stadtmuseum@hattingen.de möglich.

„Die Interessierten können uns in einem bestimmten Zeitfenster besuchen“, so Museumsleiterin Gudrun Schwarzer-Jourgens. „Maximal 15 Personen dürfen sich zeitgleich die Ausstellungen ansehen.“

Historische Dauerausstellung und „EinBlicke“

Neben der historischen Dauerausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher im Wechselausstellungsraum noch bis Ende März die Präsentation „EinBlicke“ mit Objekten aus der eigenen Sammlung, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Allein oder zusammen mit der Familie können sie den kleinen Rundgang starten und bislang unbekannte Glasplattenfotos, Pfeifen, Fächer, Vereine und Hattinger Firmengeschichten entdecken.

Während des Museumsbesuchs gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung, wie einer OP- oder FFP2-Maske, ist Pflicht.