Stadtmuseum Hattingen: Kunst aus 3000 bis 5000 Metern Höhe

Hattingen. Eine heimische Künstlerin stellt im Stadtmuseum Hattingen aus – und Manja Dessel hat ein spannendes Thema ausgewählt. Alle Infos auf einen Blick.

Neue Ausstellung im Stadtmuseum: „Tashi Delek – Glück und Wohlergehen“ ist der Titel der Schau der Hattinger Künstlerin Manja Dessel. Ihre Gemälde und Fotografien geben Einblick in das Leben der Menschen und Landschaften in einer Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am heutigen Freitag (24.11.) um 19 Uhr in den Räumlichkeiten am Marktplatz 1-3 in Blankenstein statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dirk Glaser kommen Museumsleiterin Gudrun Schwarzer-Jourgens und Fördervereinsvorsitzender Walter Ollenik mit der Künstlerin ins Gespräch. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung können Gäste mehr über die Exponate von Manja Dessel erfahren, die bis zum 4. Februar 2024 zu sehen sind.

Impression der Ausstellung „Tashi Delek – Glück und Wohlergehen“ im Stadtmuseum Hattingen. Foto: Stadt

„Meine Reisen in die Mongolei, nach Tibet und Nepal haben meine Kunst geprägt. Die Weite der Landschaft, das friedliche Miteinander der unterschiedlichen Kulturen haben mich sehr beeindruckt“, so Manja Dessel in einer Pressemitteilung der Stadt.

Ihre Erlebnisse hat sie in ihren Werken teils abstrahiert, teils figürlich in Erdtönen aber auch intensiven Farben dargestellt. Auf großformatigen Bildern ziehen die Landschaften um das höchste und größte Gebirge der Erde die Betrachter in ihren Bann. Auch Menschen und Klosteranlagen zeigen die Kollagen und Acrylgemälde. Die Vielschichtigkeit der Landschaft wird durch die Spachteltechnik gespiegelt.

Manja Dessel bringt verschiedene Materialien auf die Leinwände, deren Oberflächen aufbrechen und Risse zeigen – gleich einer erdähnlichen Struktur. Ihren Objekten gibt sie dadurch eine Tiefe und Dreidimensionalität. Zahlreiche Relikte als Zeugen des Buddhismus, die sie auf ihren Reisen gesammelt hat, werden neben den Gemälden und Fotografien gezeigt.

Impression der Ausstellung „Tashi Delek – Glück und Wohlergehen“ im Stadtmuseum Hattingen. Foto: Stadt

Manja Dessel hat Grafik und Airbrush-Design am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie in Bochum in der Meisterklasse von Professor Qi Yang studiert. Im Laufe ihrer künstlerischen Ausbildung und Entwicklung hat sie sich auf Öl- und Acrylfarben fokussiert. Dass Rot ihre Lieblingsfarbe ist, lässt sich unschwer erkennen. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Museen in Deutschland gezeigt. Ein Höhepunkt war eine Ausstellung in Hamburg auf persönliche Einladung des Dalai Lama.

Als gebürtige Hattingerin freut sie sich, ihre Objekte in ihrer Heimat präsentieren zu dürfen.

Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Förderverein des Museums entstanden. Gudrun Schwarzer-Jourgens und Walter Ollenik haben die Künstlerin in ihrem Atelier an der Stadtgrenze zu Sprockhövel besucht und waren fasziniert. „Ihre Arbeiten und ihre Professionalität haben uns auf Anhieb beeindruckt und passen in unser Konzept, auch Künstlerinnen und Künstler mit regionalem Bezug auszustellen“, berichten die beiden.

Die Öffnungszeiten des Stadtmuseums (Marktplatz 1-3): Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

