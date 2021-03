Stadtbibliothek Hattingen hat ab Montag wieder geöffnet

Hattingen. Lange Zeit war die Stadtbibliothek Hattingen im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen. Am kommenden Montag (22.3.) änderst sich das wieder.

Die Stadtbibliothek im Reschop Carré ist ab dem kommenden Montag, 22. März, wieder für alle Interessierten geöffnet – mit Termin, wie die Stadt Hattingen mitteilt.

Wer nach neuem Lesestoff stöbern möchte, kann unter der Rufnummer (02324) 204-3555 mit Angabe der Bibliotheks-Ausweis­nummer einen Termin vereinbaren. Wer noch keinen Ausweis hat, kann dennoch einen Termin abmachen – dann muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Sicherheitsmaßnehmen der Stadtbibliothek Hattingen

Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek müssen das ihnen zugeteilte Zeitfenster einhalten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand zu anderen Besuchenden halten.

Nicht möglich sind momentan ein Aufenthalt im Lesecafé, das Lesen von Tageszeitungen, das Lernen in der Stadtbibliothek und das Ausdrucken von Druckaufträgen.

Zahlungen sind in der Stadtbibliothek über den Kassenautomaten oder mit Bankkarte möglich.

Bestell- und Abholservice der Stadtbibliothek Hattingen

Der Bestell- und Abholservice wird weiterhin angeboten. Mit diesem Service ist die Ausleihe von Medien kontaktlos möglich. Interessierte können sich mit einem gültigen Bibliotheksausweis bis zu zehn Medien zusammenstellen lassen. Und so geht’s: Wunschmedien aussuchen und zusammen mit dem Namen und der Ausweisnummer an bibliothekspost@hattingen.de schicken – oder unter (02324) 204-3555 (mo, di, do, fr, 10-18 Uhr) bestellen. Sobald das Medienpaket zusammengestellt ist, erhält man einen Abholtermin.

Die Außenrückgabe steht auch weiterhin zur Verfügung.

