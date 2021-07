Stadtbibliothek Hattingen begibt sich auf „LiteraTour“

Jürgen Mayer – hier in der „Kleinen Affäre“ in Blankenstein – kommt zum Festival „LiteraTour 100“ in der Stadtbibliothek Hattingen.

Hattingen. Literatur-Festival in Hattingen: Am 7. August gibt es im Reschop Carré Lesungen mit Radiomoderator Jürgen Mayer und Erfolgsautor Volker Kutscher.

Prominenter Besuch in der Stadtbibliothek: Beim Festival „LiteraTour 100“ am Samstag, 7. August, sind Radiomoderator Jürgen Mayer und Erfolgsautor Volker Kutscher zu Gast im Reschop Carré.

„Wir freuen uns darauf, endlich wieder Lesungen vor Ort anbieten zu können. So wollen wir gemeinsam das Lesen feiern“, so Anke Link, Leiterin der Stadtbibliothek über die „LiteraturTour“ des literarischen Netzwerks literaturgebiet.ruhr. Kinder- und Jugendliteratur stehen in den Städten ebenso auf dem Programm wie Poetry-Slam und Belletristik oder Sachbücher für Erwachsene.

Experimentieren mit Matthias Salewski

Los geht es in Hattingen mit einer Veranstaltung für die ganze Familie (11 Uhr): Matthias Salewski von den „Physikanten“ will mit alltäglichem Experimentierspaß Jung und Alt begeistern. Ausprobieren und Staunen stehen bei der Veranstaltung auf dem Programm (geeignet für Kinder ab sechs Jahren). Karten kosten gibt es für drei (Kinder) undsechs Euro (Erwachsene).

Lesung mit Jürgen Mayer

Am Nachmittag geht es nach Mallorca: Radiomoderator Jürgen Mayer, der viele Jahre in Holthausen gelebt hat, liest um 15 Uhr aus seinem Buch „Endlich ist wieder Mallorca“. Dabei gibt er seine amüsantesten und ungewöhnlichsten Geschichten von deutschen Urlauberinnen und Urlaubern zum besten, die er in 18 Jahren auf der Insel selbst miterlebt hat. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro und ermäßigt für zwölf Euro im Vorverkauf.

Krimi-Autor Volker Kutscher liest aus „Olympia“, den achten Teilder Buchreihe rund um den Kommissar Gereon Rath. Foto: Andreas Chudowski

Lesung mit Volker Kutscher

Am Abend gibt es eine Zeitreise in die 1930-er Jahre zu werden, denn Ermittlungen in einem Mordfall im Olympiadorf in Berlin stehen im Fokus. Der Krimi-Autor Volker Kutscher liest um 19.30 Uhr aus seinem aktuellen Roman „Olympia“. Der Roman ist bereits der achte Teil der Buchreihe rund um den Kommissar Gereon Rath und wurde durch die Verfilmung „Babylon Berlin“ bekannt. Karten gibt es für 15 Euro und ermäßigt für zwölf Euro im Vorverkauf.

>>> Karten müssen vorab telefonisch unter 204-3555 reserviert und abgeholt werden, da es keine Abendkasse gibt. Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www. literaturgebiet.ruhr/literatour100/

