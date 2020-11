Stadt ist in der Pflicht

Hattingen. Die Gesellschaft muss andere Meinungen aushalten, heißt es zurzeit an vielen Stellen, gerade konträre Corona-Meinungen, auch querdenkende. Ja, das muss die Gesellschaft, keine Frage.



Was die Gesellschaft aber nicht muss: Gesundheitsgefährdendes Verhalten und Vorgehen gegenüber Menschen, die sich und andere nachvollziehbar schützen wollen, zu tolerieren. Doch das, was sich im Ruhr-Café an der Bahnhofstraße abspielt, wird mit jedem Augenzeugenbericht dramatischer. Hier widersetzt sich ein Unternehmer, bei dem Hygiene an erster Stelle stehen muss, ganz offen den bestehenden Regeln. Dass ist weit entfernt von einem sozialen Miteinander.

Dass dem Ordnungsamt bei den verbreiteten Anti-Corona-Parolen die Hände gebunden sind, weil sie durch die Meinungsfreiheit abgedeckt sind, muss man aushalten. Aber die Verstöße gegen die Maskenpflicht sind kontrollierbar, im Zweifel auch durch Besuche in zivil und nicht von weitem sichtbar mit Ordnungsamt-Aufdruck. Dieses Verhalten – sowohl das des Geschäftsbetreibers als auch das vieler Kunden – muss unterbunden werden, so schnell wie möglich. Hier ist die Stadt in der Pflicht.