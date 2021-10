In Hattingen-Welper soll mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Wohnungsbau Stadt Hattingen will neuen Wohnraum in Welper schaffen

Hattingen. An der Marxstraße Ecke Friedhofsweg in Welper sollen 15 neue Wohnungen entstehen. Die Stadt Hattingen lädt jetzt zur Vorstellung der Pläne.

Mehr bezahlbaren Wohnraum soll es zukünftig im Stadtteil Welper geben. Wie die Stadt jetzt mitteilt, soll an der Marxstraße Ecke Friedhofsweg ein dreigeschossiges Gebäude mit 15 Wohnungen entstehen. Geplant ist hier ausschließlich geförderter Wohnungsbau. Um den Bürgerinnen und Bürgern den entsprechenden Bebauungsplan vorzustellen, lädt die Stadt für Mittwoch, 27. Oktober, zu einem Informationsabend. Los geht’s um 17 Uhr im Gemeindesaal im Paul-Gerhardt-Haus, Marxstraße 23. Es gilt die 3G-Regel.

Nach der Vorstellung der Pläne gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Diese können aber auch noch bis Mittwoch, 10. November, per Mail an fb61@hattingen.de gesendet werden. Außerdem wird der Entwurf zum Bebauungsplan zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal öffentlich ausgelegt, sodass Bürgerinnen und Bürger auch in der weiteren Planung Bedenken und Anregungen einbringen können.

